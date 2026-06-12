Irán afirma que un acuerdo con EEUU «nunca ha estado tan cerca»

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Irán consideró el viernes que un acuerdo con Estados Unidos «nunca ha estado tan cerca», después de que Donald Trump calificase a las autoridades iraníes de ser personas «deshonrosas» tras la publicación en la prensa estatal de un proyecto de entendimiento.

La agencia iraní Mehr publicó lo que presentó como un borrador de acuerdo marco de 14 puntos, que incluye el mantenimiento del control sobre Ormuz, el derecho al enriquecimiento de uranio y el rápido desbloqueo de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero.

«Los términos que Irán filtró (…) NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito» aseguró el presidente estadounidense en su red Truth Social usando mayúsculas.

«Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar», acusó. «Con ellos no se puede actuar de buena fe. ¡INCREÍBLE!», agregó.

Tras estas declaraciones, Teherán pareció intentar calmar los ánimos.

«El memorando de entendimiento de Islamabad (capital de Pakistán, mediador en las negociaciones) nunca ha estado tan cerca», escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, pidiendo a los medios de comunicación que no especularan «sobre su contenido».

Washington ofreció una versión totalmente diferente del texto.

«Esto es lo que aceptaron», indicó un funcionario estadounidense a la AFP. Enumeró cinco puntos: «el material nuclear (iraní) será destruido y retirado»; «el programa nuclear será desmantelado»; «sus fondos no serán liberados hasta que cumplan los términos»; «el estrecho de Ormuz estará abierto»; «Irán no financiará a grupos terroristas».

– «Difícil» saber qué pasa –

Donald Trump, que ya anunció en 39 ocasiones que se avecinaba un acuerdo, según un recuento de la CNN, tiene dificultades para encontrar una salida a esta impopular guerra, desencadenada por los ataques israeloestadounidenses contra Irán el 28 de febrero.

Tras semanas de arduas negociaciones, el magnate republicano mencionó el jueves la posible firma, ya este fin de semana, de un «acuerdo muy bueno».

Este nuevo giro se produce después de que las hostilidades se reanudaran el domingo, tras el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel en represalia por los ataques israelíes en Líbano, lo que socavó aún más la tregua vigente desde el 8 de abril.

El jueves, Trump prometió golpear «muy fuerte» a Irán por la noche, pero canceló finalmente los ataques «teniendo en cuenta» el avance de las negociaciones.

Los mercados parecieron acoger con optimismo las últimas declaraciones, con el petróleo volviendo a situarse por debajo de los 90 dólares, aunque se mantienen cautelosos.

«Es muy difícil saber qué está pasando», comenta a la AFP Steve Sosnick, de la plataforma Interactive Brokers. «Ya nos han anunciado al menos 30 veces, o incluso cerca de 40 o más, que algo va a suceder».

Según la agencia oficial iraní IRNA, el memorando de entendimiento no prevé que Irán renuncie al control sobre Ormuz, paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos donde impuso un bloqueo de facto al inicio de la guerra.

El medio también señaló que el programa nuclear iraní se abordaría en unas negociaciones de 60 días con Washington, según los términos del proyecto de acuerdo marco.

«Cuestiones como el derecho de Irán a enriquecer uranio y la conservación del material enriquecido (…) serán enfatizadas con vistas a su inclusión en el acuerdo final», indicó.

– Líbano «incluido» –

El programa nuclear de Irán y la perspectiva de que se dotara con el arma atómica fue uno de los principales motivos esgrimidos por Estados Unidos e Israel para lanzar los ataques del 28 de febrero que desencadenaron la guerra.

«Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no dispondrá del arma nuclear. El presidente Trump y yo estamos completamente de acuerdo en esta cuestión», insistió el viernes el dirigente israelí Benjamin Netanyahu.

Otro punto de fricción importante es el frente libanés.

Teherán, patrocinador del movimiento libanés Hezbolá, insiste en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio incluya a Líbano, aunque Washington prefiere tratarlo por separado.

Según Mehr, el proyecto de acuerdo prevé el «cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido en Líbano».

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó territorio israelí en apoyo a Irán. Desde entonces, Israel bombardea el país vecino con la intención de «eliminar» al movimiento chií.

Las operaciones israelíes han causado la muerte de más de 3.700 personas, principalmente en el sur del país, donde su ejército ocupa ahora parte del territorio.

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