Irán afirma que volverá a negociar con EE.UU. cuando se den las condiciones necesarias

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Teherán, 22 abr (EFE).- Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables” y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

Así respondió el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la pregunta de si Teherán se reunirá de nuevo con Estados Unidos para negociar un fin a la guerra tras la incertidumbre de los últimos días acerca de una reunión hoy en Pakistán que no llegó a celebrarse. EFE

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