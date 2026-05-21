Irán aguarda a representante de Pakistán y Trump advierte que la negociación está «en el límite»

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Los esfuerzos para encontrar una salida a la guerra de Irán se intensifican este jueves con la esperada visita a Teherán del jefe del ejército de Pakistán, país que está mediando en las conversaciones con Estados Unidos.

La víspera, Donald Trump advirtió que las negociaciones están «justo en el límite» entre alcanzar un acuerdo o reanudar los ataques.

La guerra, que ha sacudido la economía mundial, comenzó el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde el 8 de abril, un frágil alto el fuego puso freno a las hostilidades pero Estados Unidos e Irán continúan el cruce de declaraciones.

El poderoso jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, debería llegar a Irán para «continuar las conversaciones con los responsables iraníes», indicó la agencia de prensa ISNA y otros medios, sin aportar más detalles.

Pakistán ha redoblado en los últimos días sus esfuerzos de mediación entre Teherán y Washington, con su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, viajando dos veces a Irán para transmitir la última propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

Una proposición que el gobierno iraní dice estar estudiando.

Aun así, la república islámica reiteró sus exigencias: «descongelamiento de los activos iraníes bloqueados» en el extranjero y que Estados Unidos deje de bloquear sus puertos, como viene haciendo desde el 13 de abril.

Además, Teherán insistió en que no cederá «nunca a la intimidación».

Por su parte, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, amenazaron con extender la guerra «mucho más allá de la región» si el país vuelve a ser atacado.

– «Muy rápidamente» –

Hasta ahora solo se ha realizado una ronda de negociaciones, el 11 de abril en Pakistán, que resultó infructuosa. Desde entonces, las tratativas tienen lugar entre bastidores.

«Ya veremos qué pasa. O llegamos a un acuerdo o tomaremos medidas más duras», declaró el miércoles el presidente Trump. Las negociaciones están «justo en el límite, créanme», dijo.

Para el republicano, un acuerdo con Irán permitiría ahorrar «mucho tiempo, energía y vidas», y consideró que este podría alcanzarse «muy rápidamente, o en unos pocos días».

Ante la expectativa de que se encuentre una salida al conflicto, los precios del petróleo cayeron, pese a que sus niveles continúan rondando los 100 dólares el barril, muy por encima de los de antes de la guerra.

– Discrepancias entre Trump y Netanyahu –

Los medios estadounidenses han reportado diferencias de estrategia entre Donald Trump y su aliado israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Ambos mantuvieron una conversación telefónica tensa el martes y, según las cadenas CNN y CBS, el presidente estadounidense fue muy contundente. Netanyahu «hará lo que yo quiera qu haga», habría dicho Trump.

Esto sería un indicio, según esos medios, de que Washington continúa presionando para hallar una solución diplomática, mientras que Israel desea retomar los combates.

«Un escenario que para Netanyahu es una pesadilla: un acuerdo que […] podría incluso poner fin a la guerra», comentó en X Danny Citrinowicz, investigador en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv.

Israel busca, a largo plazo, derrocar la república islámica, su archienemigo, mientras que, «para Estados Unidos, la prioridad siempre ha sido impedir la nuclearización [de Irán], pese a que esto implique encontrar un compromiso con el régimen» de los ayatolás, señaló el experto.

El presidente estadounidense y su gobierno buscan una salida al conflicto, muy impopular entre la opinión pública.

Y es que la contienda ha perturbado gravemente la economía mundial, pues el cierre del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado que los precios de los hidrocarburos se disparen y una escasez creciente de materias primas.

Por esa vía marítima, controlada por Teherán, transitaba, antes de la guerra, alrededor de un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

A principios de semana, Irán oficializó la creación de un organismo que se encargará de supervisar el estrecho de Ormuz y que, en principio, cobrará un peaje a los barcos que lo quieran cruzar.

Esta Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) reivindicó el jueves una zona de control que abarca hasta las aguas situadas al sur del puerto emiratí de Fuyaira, bañado por el Golfo de Omán y clave en la estrategia de Abu Dabi para eludir el bloqueo de Ormuz.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirmó que el cierre prolongado de ese estrecho podría provocar un «shock agroalimentario sistémico» capaz de desencadenar una grave crisis mundial de precios de los alimentos.

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