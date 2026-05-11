Irán ahorca a un activista de 29 años acusado de actuar como espía de la CIA y el Mosad

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Redacción Internacional, 11 may (EFE).- Las autoridades de Irán han ejecutado a Erfan Shakourzadeh, activista de 29 años, a quien Teherán acusaba de actuar como espía al servicio de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y su homólogo israelí, el Mosad, según informaron medios iraníes.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, indicó que el joven fue ahorcado por «mantener extensas comunicaciones con el enemigo para vender información científica del país», en medio de las tensiones entre Teherán con Washington y el Estado hebreo.

El grupo de derechos humanos Irán Human Rights había alertado el domingo de la posible ejecución de Shakourzadeh, a quien describe como un estudiante de posgrado de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Irán.

El régimen iraní, por su parte, alega que el joven «fue reclutado para un proyecto» relacionado con satélites y divulgó información clasificada a los servicios secretos israelíes y a la CIA.

«En las primeras etapas de comunicación, tras completar un formulario de cooperación con el Mosad, Erfan Shakourzadeh intercambió información por correo electrónico; información inicial como datos personales y familiares, lugar de trabajo, tipos de acceso, misiones y funciones organizativas que desempeñaba», agregó Tasnim.

La información fue compartida por ISNA, otra agencia controlada por Teherán.

La noticia de la ejecución se da a conocer horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, considerase «totalmente inaceptable» la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

Irán ha acelerado las ejecuciones desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, en especial de reos condenados por sus supuestos lazos con Israel o manifestantes que participaron en las protestas de enero.

Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 21 personas han sido ejecutadas y más de 4.000 detenidas en Irán por motivos políticos o de seguridad nacional desde el estallido del conflicto bélico.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y en 2025 ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior, la cifra más elevada desde 1989, según el informe anual de las ONG Iran Human Rights (IHRNGO) y Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM). EFE

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