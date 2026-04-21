Irán ahorca a un hombre condenado por incendiar una mezquita en recientes protestas

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Irán ejecutó en la horca este martes a un hombre condenado por ayudar a incendiar una mezquita en Teherán y por colaborar con Israel y Estados Unidos durante las protestas previas a la guerra, informó el poder judicial.

«Amir Ali Mirjafari (…) uno de los elementos armados que colaboraban con el enemigo, que intentó incendiar la Gran Mezquita de Gholhak y era el líder de las actividades antiseguridad de la red del Mosad en esa zona, fue ahorcado esta mañana», informó el sitio web Mizan Online del poder judicial.

Se le impuso la pena de muerte, confirmada por la Corte Suprema, por haber actuado en nombre del «régimen sionista, el hostil Gobierno de Estados Unidos y grupos hostiles contra la seguridad del país al incendiar la Gran Mezquita de Gholhak e instalaciones públicas», añade.

Según el poder judicial, los hechos tuvieron lugar durante protestas recientes en el país, que estallaron a finales de diciembre por el aumento del coste de la vida y se convirtieron en manifestaciones contra el gobierno a nivel nacional.

En las últimas semanas Irán ha ejecutado a muchas personas vinculadas a las protestas. Las autoridades las acusan de actuar en nombre de Israel, Estados Unidos o grupos de la oposición, incluidos miembros de la organización prohibida los Muyahidines del Pueblo (MEK).

Irán está en guerra con Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero. Desde el 8 de abril está en vigor un frágil alto el fuego de dos semanas.

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