Irán amenaza a EE.UU. con una respuesta “devastadora” ante cualquier nueva “barbarie”

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Teherán, 19 jul (EFE).- El principal centro de mando militar de Irán advirtió este domingo a Estados Unidos de que cualquier nueva acción de “agresión, intimidación o barbarie” recibirá una respuesta “contundente y devastadora” de las Fuerzas Armadas iraníes, en medio de la escalada militar entre ambos países.

“Cualquier acto de ambición, intimidación, totalitarismo y barbarie se enfrentará a una respuesta contundente y devastadora de los combatientes creyentes, valientes y poderosos de las Fuerzas Armadas, y les impondremos costes más elevados que los de la segunda y tercera guerra impuesta”, afirmó el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Abdolahi llamó además a mantener la unidad entre la población, las Fuerzas Armadas y las autoridades iraníes frente a lo que calificó de “enemigo estadounidense criminal, traicionero y astuto”, y afirmó que la cohesión interna es clave para hacer frente a las presiones de Washington.

El comandante aseguró que el “campamento enemigo”, tras “sufrir derrotas sucesivas en el campo de batalla”, busca ahora provocar divisiones entre la población y las autoridades iraníes.

“La derrota del Gran Satán, la criminal Estados Unidos, depende de la cohesión interna”, afirmó.

El comunicado llegó un día después de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, acusara a Estados Unidos de violar reiteradamente los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado entre ambos países a mediados de junio y advirtiera de que la República Islámica tiene “lecciones inolvidables” para Washington.

La nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos comenzó el pasado sábado con una nueva oleada de ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní.

Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra objetivos de EE.UU. en varios países de Oriente Medio, como Kuwait, Baréin y Jordania, donde, según Irán, murieron dos soldados estadounidenses.

En Irán, al menos 50 personas han muerto y otras 500 han resultado heridas en ataques estadounidenses registrados durante las últimas tres semanas, la mayoría desde que los bombardeos se intensificaron el fin de semana pasado, según el Ministerio de Salud iraní. EFE

ash/jgb