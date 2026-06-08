Irán amenaza con atacar centros energéticos en la región si su industria es bombardeada

1 minuto

Teherán, 8 jun (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní amenazó este lunes con atacar objetivos energéticos en la región si sus complejos petroquímicos son bombardeados, como sucedió esta mañana en el suroeste del país persa.

“Israel ha iniciado una peligrosa escalada al atacar infraestructuras civiles y activos de la industria petrolera”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por medios iraníes.

La Guardia Revolucionaria advirtió que si este tipo de ataque se repite su respuesta «se ampliará hasta abarcar todos los objetivos energéticos de la región, y cualquier daño resultante para la economía mundial recaerá sobre Estados Unidos, a quien Irán considera el principal instigador”, aseguraron los militares. EFE

jlr/jlp