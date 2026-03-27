Irán amenaza con atacar infraestructuras tras los bombardeos contra sus siderúrgicas

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Teherán, 27 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní amenazó este viernes con atacar infraestructuras de Israel y las vinculadas con Estados Unidos en Oriente Medio tras las ofensivas de hoy contra dos de las principales siderúrgicas de Irán.

“Ustedes mismos iniciaron el juego con fuego y los ataques contra infraestructuras. Esta vez la ecuación ya no será ‘ojo por ojo’; ¡esperen!”, advirtió en X el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, Mayid Musavi.

El alto cargo militar recomendó a los empleados de empresas industriales vinculadas a Estados Unidos e Israel “abandonar de inmediato sus lugares de trabajo para no poner en riesgo sus vidas”.

“Ya nos pusieron a prueba una vez”, sostuvo Musavi después de los ataques israelí-estadounidenses de hoy contra las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán, las dos principales del país persa, situadas en el centro y oeste de Irán.

Las autoridades iraníes han informado de daños en estas dos compañías, pero afirmaron que los ataques no han causado muertes.

Los bombardeos contra estas instalaciones reflejan una ampliación de los objetivos hacia infraestructuras clave, a lo que la República Islámica ha tratado de dar una respuesta recíproca en días anteriores con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y países de Oriente Medio. EFE

ash/ajs