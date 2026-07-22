Irán amenaza con atacar intereses de EE.UU. y aliados si bombardea sus centros nucleares

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Teherán, 22 jul (EFE).- Irán amenazó este miércoles con atacar los intereses de Estados Unidos, sus aliados y los países que lo apoyan si Washington lanza ataques contra sus instalaciones nucleares u otros centros sensibles del país, en medio de la creciente escalada militar entre ambas partes.

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, denunció las amenazas de Estados Unidos de atacar «las instalaciones nucleares y otros centros sensibles» de la República Islámica y aseguró que consideraría una acción de ese tipo como una ampliación de la guerra en la región.

«Si el Ejército agresor y terrorista de ese país entra en una fase de este tipo (…) todos los intereses de Estados Unidos, sus aliados y los países que respaldan a ese Estado rebelde y agresor serán objetivo de poderosos ataques de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán», advirtió el organismo, que coordina al Ejército regular y a la Guardia Revolucionaria.

La advertencia se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara el martes con atacar «muy pronto y con mucha fuerza» la Montaña Pico, un complejo subterráneo que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado al programa nuclear iraní.

La instalación está excavada en el interior de una zona montañosa, lo que dificulta su destrucción mediante ataques convencionales y ha alimentado las dudas sobre las capacidades necesarias para alcanzar sus estructuras subterráneas.

Estados Unidos completó esta madrugada once noches consecutivas de bombardeos contra territorio iraní, especialmente en el sur del país. En respuesta, Teherán ha lanzado misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, entre ellos Baréin, Kuwait y Jordania. EFE

ash/pcc