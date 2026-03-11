Irán amenaza con atacar todos los puertos de la región si EE.UU. bombardea los suyos

3 minutos

Teherán, 11 mar (EFE).- Irán amenazó este miércoles con atacar «todos los puertos y centros económicos de la región» después de que Estados Unidos instara a la población iraní a evitar puertos civiles utilizados por las fuerzas armadas del país.

«Si la amenaza de Estados Unidos contra los puertos de Irán se materializa, todos los puertos y centros económicos de la región serán atacados», afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, en declaraciones a la televisión estatal.

Shekarchi pidió a los países vecinos de Irán que no den refugio a las tropas estadounidenses.

El portavoz militar rechazó además la información del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) que afirma que embarcaciones de la Armada de la Guardia Revolucionaria se han ocultado en puertos económicos iraníes.

Poco antes, el CENTCOM urgió a los civiles en Irán a evitar inmediatamente todos los puertos donde las fuerzas navales iraníes están operando, e indicó que los militares de EE.UU. «no pueden garantizar la seguridad civil cerca o en los sitios usados por el régimen iraní con fines militares».

El Comando Central de Estados Unidos denunció que la República Islámica está usando puertos civiles a lo largo del estrecho de Ormuz para llevar a cabo operaciones militares que amenazan la carga marítima internacional.

«Estas peligrosas acciones arriesgan las vidas de personas inocentes», alertó el organismo, que no detalló posibles agresiones en la zona, pero avisó de que «los puertos civiles usados con propósitos militares pierden su estatus de protección y se convierten en blancos legítimos».

La alerta se produce horas después de un vídeo del almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, en el que anunció la misión de acabar con la capacidad de Irán de proyectar su poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos y de «acosar» a los barcos del estrecho de Ormuz.

El control de esta zona, por donde pasa una quinta parte del crudo global, ha sido clave en la guerra, y las disrupciones en su transporte han encarecido notablemente los costes del combustible.

Este miércoles, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntaba un 4,12 %, hasta 86,89 dólares el barril, tras las fuertes caídas recientes por la preocupación internacional por el efecto del conflicto en los energéticos.

Teherán aseguró este miércoles que no permitirá que «ni un litro de petróleo» atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios.

El Ejército iraní anunció que ha alcanzado con proyectiles dos buques, uno de «propiedad israelí» con bandera de Liberia y otro portacontenedores, tras ignorar las advertencias de su fuerza naval en el estrecho, donde afirmó mantener un control «sin descuidos».

En tanto, el CENTCOM aseguró el martes haber destruido «múltiples buques de guerra iraníes» cerca del estrecho de Ormuz, incluidos 16 barcos minadores. EFE

ash/mgr