Irán amenaza con destruir el sector energético del Golfo si el suyo vuelve a ser atacado

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Redacción internacional, 19 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este jueves que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico hasta su «completa destrucción», si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán.

«Les advertimos una vez más que han cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica. Si esto se repite, no cesaremos en los ataques contra su infraestructura energética y la de sus aliados hasta su completa destrucción», advirtió en un comunicado publicado por la agencia Fars.

Irán atacó en la noche del miércoles la refinería de Ras Laffan en Catar, entre otros objetivos, en respuesta a un bombardeo previo contra las instalaciones gasísticas de Pars Sur, en la costa sur iraní.

La Guardia Revolucionaria amenazó con una respuesta «mucho más severa» la próxima vez en caso de que sus instalaciones vuelvan a ser atacadas.

En su mensaje, el cuerpo militar de elite indicó que «no tenía intención de extender el alcance de la guerra a las instalaciones petroleras ni de perjudicar las economías de los países amigos y vecinos», pero que con la agresión a Pars Sur, considera que se ha entrado «en una nueva fase de la guerra».

«La necesidad de defender la infraestructura iraní nos obligó a atacar las instalaciones energéticas vinculadas a Estados Unidos y a sus socios», subrayó.

Uno de los ataques iraníes del miércoles más graves fue el que afectó a la mencionada refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de Catar, que sufrió un incendio y serios daños.

Además, restos de misiles impactaron este jueves en Abu Dabi en las instalaciones de gas de Habshan y en el yacimiento de Bab, que fueron clausurados.

Tras el bombardeo a Pars Sur, la Guardia Revolucionaria advirtió que las instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar «se han convertido en blancos legítimos y serán atacados en las próximas horas».

Desde el inicio del conflicto, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra los países del golfo Pérsico, aunque hasta ahora iban dirigidos principalmente contra bases militares e instalaciones utilizadas por el Ejército estadounidense. EFE

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