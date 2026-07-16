Irán amenaza con destruir las infraestructuras de la región si EE.UU. ataca las suyas

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Teherán, 16 jul (EFE).- Irán advirtió este jueves de que destruirá «todas las infraestructuras de la región» de Oriente Medio si Estados Unidos ataca las infraestructuras del país persa, después de que Washington amenazara con destruir la próxima semana todas las centrales eléctricas y puentes iraníes si Teherán no acepta sentarse a negociar.

«Si se materializan las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el Ejército de ese país agresor atacará las infraestructuras de la República Islámica de Irán, todo aquello que, por la nobleza de Irán, aún ha permanecido intacto —es decir, todas las infraestructuras de la región— será reducido a escombros», afirmó el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari.

El vocero castrense aseguró que no quedará «rastro» de esas infraestructuras y advirtió de que la respuesta iraní será «más intensa, más amplia y más devastadora que nunca».

«Lo que harán las Fuerzas Armadas de Irán no será un golpe equivalente, sino un golpe superior», afirmó el militar.

El portavoz del Cuartel General Central, Jatam al Anbiya, reiteró además que Irán no permitirá «bajo ninguna circunstancia» la intervención de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, que calificó de «línea roja inquebrantable» para el país.

Las nuevas amenazas iraníes se producen después de que Trump volviera a amenazar ayer con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la República Islámica no reanuda las negociaciones con Estados Unidos.

«La próxima semana, todas las centrales eléctricas y puentes serán destruidos», dijo Trump en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

Irán acusó el martes a Estados Unidos de haber «hecho añicos» el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, tras las nuevas oleadas de ataques estadounidenses contra el territorio iraní desde el pasado fin de semana, después de que Trump diera por terminada la tregua con Teherán.

Estados Unidos reimpuso además el martes el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz, después de que la Guardia Revolucionaria declarara el domingo el cierre de esa vía marítima en respuesta a los ataques estadounidenses contra Irán.

Teherán también ha lanzado ofensivas con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en países de la región, como Baréin, Kuwait y Jordania, entre otros. EFE

ash/jgb