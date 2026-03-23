Irán amenaza con minar el Golfo pese a ultimátum de Trump

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Irán amenazó este lunes con colocar minas navales en el Golfo y atacar las instalaciones eléctricas estadounidenses si atacan en sus costas, en un claro desafío el ultimátum de Donald Trump sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, que expira esta noche.

Esta nueva escalada verbal se produce después de una advertencia de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que alertó de que la guerra en Oriente Medio podría desencadenar la crisis energética mundial más grave de las últimas décadas.

La pulseada se centra en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el abastecimiento mundial de hidrocarburos.

Donald Trump lanzó el sábado un ultimátum en el que amenazaba a Irán con «aniquilar» sus centrales eléctricas si no reabría en 48 horas -23H44 GMT del lunes, madrugada del martes en Irán- el estrecho de Ormuz.

El Consejo de Defensa iraní respondió el lunes que cualquier ataque en sus costas o islas los llevaría a desplegar «en todas las rutas de acceso y las líneas de comunicación en el golfo Pérsico y las zonas costeras», varios «tipos de minas navales, incluidas minas a la deriva».

Teherán también amenazó con cerrar completamente el estrecho y con atacar «todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos» en la zona, advirtió el ejército iraní, según la agencia Fars.

Los medios estatales iraníes publicaron listas de posibles objetivos de infraestructuras energéticas en Oriente Medio.

El sitio Mizan Online, un medio en línea del poder judicial, difundió infografías, entre ellas las de Orot Rabin y Rutenberg en Israel, las dos principales centrales eléctricas del país.

Otra infografía, publicada por la agencia Mehr y titulada «¡Despídanse de la electricidad!», presentó objetivos posibles en Arabia Saudita y en los países del Golfo.

En caso de ataques contra sus propias infraestructuras eléctricas, «toda la región quedaría sumida en la oscuridad».

Por su parte, el jefe de la AIE, Fatih Birol, sostuvo que cada día se están perdiendo 11 millones de barriles de petróleo, es decir, más que el volumen diario eliminado durante las dos crisis petroleras consecutivas de los años 1970.

En los hechos, el estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra, ya que el tránsito de mercancías se ha desplomado un 95%, según la empresa de análisis Kpler.

Solo un reducido número de cargueros y petroleros ha logrado cruzar esta vía marítima, por la que solía transitar el 20% de la producción mundial de hidrocarburos.

«Ningún país quedará inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección», añadió el jefe de la AIE.

En este contexto, China anunció que limitará la subida del precio de los carburantes y Grecia puso en marcha subvenciones por un total de 300 millones de euros para combustibles y fertilizantes.

Suecia también dijo que reducirá temporalmente las tasas a la gasolina y al gasóleo a partir del 1 de mayo, hasta final de septiembre.

– 40 sitios energéticos alcanzados –

Pekín, que hasta el inicio de la guerra se ha mantenido prudente, advirtió del riesgo de una situación «incontrolable». En Moscú, el Kremlin abogó por una «vía política y diplomática».

Las bolsas asiáticas abrieron la semana con un fuerte retroceso. Tokio llegó a caer un 5% antes de cerrar con una baja de 3,47%. Seúl se hundió un 6,5%.

Con la esperanza de contener la escalada del petróleo, Estados Unidos autorizó el viernes, por un mes, la venta y la entrega del petróleo iraní que se encuentra en buques. Sin embargo, Teherán afirmó no tener ningún excedente de crudo en el mar.

Al menos cuarenta «infraestructuras energéticas en la región están gravemente o muy gravemente dañadas a lo largo de nueve países» de Oriente Medio, afirmó el director de la AIE.

Este lunes, el ejército israelí anunció una «ola de ataques» en Teherán.

Un periodista de AFP escuchó explosiones en el centro de la capital, que hicieron temblar las ventanas del barrio.

– Angustia en Teherán –

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido que la campaña contra Irán podría durar tiempo y en la capital iraní domina la angustia.

«Lo único que todos sentimos en común en este período es la incertidumbre sobre el desenlace» de esta guerra, describió Shiva, una mujer de Teherán de 31 años.

La noche también fue escenario de ataques en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Arabia Saudita.

Mientras Washington mantiene la ambigüedad sobre el fin de sus operaciones militares, Israel indicó el domingo que se prepara para «todavía varias semanas de combates contra Irán y Hezbolá», el grupo proiraní en Líbano.

Israel anunció que planea «intensificar las operaciones terrestres selectivas y los bombardeos» en Líbano para alejar a Hezbolá «de la frontera», afirmó su jefe de Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, antes de destruir un puente estratégico del sur del Líbano, utilizado según Israel por Hezbolá.

El presidente libanés, Joseph Aoun, denunció un «preludio a una invasión terrestre» de su país, donde la guerra ha causado más de mil muertos y de un millón de desplazados.

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