Irán amenaza con minar “todo el golfo Pérsico” si sus islas son atacadas por EE.UU.

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Teherán, 23 mar (EFE).- Irán amenazó este lunes con minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico si sus islas son atacadas por Estados Unidos, país que apuntó ayer que está sobre la mesa la invasión de la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán.

“Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas iraníes provocará, de forma natural y conforme a la práctica militar habitual, el minado de todas las vías de acceso y rutas de comunicación en el golfo Pérsico y sus costas con distintos tipos de minas navales, incluidas minas flotantes desplegables desde la costa”, advirtió el Consejo de Defensa iraní. EFE

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