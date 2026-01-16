Irán anuncia 3.000 detenidos durante las protestas en el país

Teherán, 16 ene (EFE).- Las autoridades iraníes anunciaron este viernes que al menos 3.000 personas, a las que tildan de «terroristas», fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica en las últimas semanas.

«Los funcionarios de seguridad han anunciado que 3.000 miembros de grupos terroristas y personas que desempeñaron un papel en los recientes disturbios han sido arrestados hasta ahora», informaron fuentes de seguridad a la agencia de noticias Tasnim, vimculada a la Guardia Revolucionaria.

Se trata de una cifra mucho más baja que la facilitada por ONG establecidas fuera de Irán, ya que, por ejemplo, según los últimos números de la organización HRANA se ha producido el arresto de más de 19.000 personas, según han podido confirmar.

Las autoridades no han dado más detalles sobre las detenciones, la identidad o la situación de los detenidos, mientras que desde HRANA advierten: «Sin embargo, a pesar del corte de Internet y el acceso reducido a los datos de campo, HRANA hasta ahora ha podido confirmar el arresto de más de 19.000 personas».

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de «Muerte a la República Islámica» y «Muerte a Jameneí».

Las protestas llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán, que derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los muertos en las protestas que comenzaron el día 28 y se agudizaron a partir del día 8, se cuentan por centenares.

La organización con base en Oslo Irán Human Rights (IHRNGO) contabiliza 3.428 muertos en su último balance del jueves, mientras que la organización HRANA con base en Estados Unidos eleva la cifra de fallecidos a más de 2.600.

Sin embargo, en los últimos días ha vuelto la calma al país, aún con una fuerte presencia policial en las calles y el internet sigue cortado. EFE

