Irán anuncia 6.500 arrestos de supuestos espías y opositores desde el inicio de la guerra

2 minutos

Teherán, 18 may (EFE).- Las autoridades iraníes informaron del arresto de 6.500 supuestos “espías” y “traidores a la patria” desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, en medio del refuerzo de las medidas de seguridad y la intensificación de la persecución contra grupos opositores y participantes en las protestas de enero.

“Desde el comienzo de la guerra hasta ahora, más de 6.500 traidores a la patria y espías han sido detenidos”, anunció el domingo por la noche el comandante de la Policía Nacional de Irán, el general Ahmad Reza Radan, según reportó la agencia ISNA.

Radan aseguró que entre los detenidos hay personas acusadas de espionaje, colaboración con grupos armados y participación en actividades consideradas desestabilizadoras.

Según el mando policial, 567 de los detenidos están vinculados a “casos especiales” relacionados con grupos opositores armados y organizaciones que operan contra la República Islámica.

Radan añadió que las operaciones continúan para identificar y detener a presuntos “soldados del enemigo” en relación con las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas con una brutal represión que causó más de 7.000 muertos, según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos.

Las autoridades iraníes reconocieron la muerte de 3.117 personas, pero acusaron a Israel y Estados Unidos de orquestar lo que calificaron como disturbios.

Desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero, Irán ha lanzado una campaña de detenciones masivas de supuestos opositores o espías de los “enemigos” y ha ejecutado a 30 de ellos, según el Poder Judicial del país. EFE

ash/alf