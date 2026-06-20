Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en Líbano

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Irán anunció este sábado un nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz debido a los ataques de Israel en Líbano, que calificó de violación de su acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

En el sur de Líbano, las tropas israelíes se enfrentaron a combatientes de Hezbolá mientras sus aviones de combate llevaban a cabo letales ataques este sábado, pocas horas después de que Estados Unidos anunciara una nueva tregua allí.

Estos enfrentamientos han amenazado el memorando de entendimiento firmado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el iraní, Masud Pezeshkian, que contempla un cese de hostilidades en todos los frentes de la guerra, incluido Líbano, una condición clave para Irán.

Citando un «incumplimiento de contrato» por parte de Estados Unidos y «la violación continua e implacable del alto al fuego en el sur de Líbano por parte del régimen sionista», el mando militar central de Irán anunció el sábado que «el estrecho de Ormuz será cerrado al paso de navíos».

Tras el anuncio, la armada de Estados Unidos afirmó que se mantiene «vigilante».

El estrecho, una importante vía para el transporte de petróleo y gas, fue bloqueado por Irán durante gran parte de la guerra, lo que sacudió los mercados energéticos mundiales.

Irán había aceptado reabrirlo en el marco del memorando de acuerdo con Estados Unidos, y en los últimos días el tráfico marítimo se reanudó poco a poco.

En el plano diplomático, el viernes debía empezar una nueva fase de negociaciones en Suiza, pero esta quedó aplazada indefinidamente después de que Israel matara a decenas de personas en Líbano en bombardeos como represalia a la muerte de cuatro soldados.

El viernes por la tarde, un funcionario estadounidense anunció un alto el fuego entre Israel y Hezbolá. El embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, aseguró que lo iban a respetar si el partido-milicia proiraní también lo hacía.

Pero a las pocas horas, el ejército israelí anunció nuevos ataques contra Hezbolá, al que acusó de haber lanzado durante la noche «más de 50 proyectiles» contra sus tropas en el sur de Líbano.

Hezbolá dijo que Israel había llevado a cabo, «al amparo del alto el fuego […] un intento de infiltración hacia las colinas de Ali Taher», un elemento estratégico con vistas a la ciudad de Nabatieh, y añadió que sus combatientes «les hicieron frente con las armas apropiadas».

– Más de 4.000 muertos en Líbano –

La agencia de noticias libanesa NNA reportó bombardeos en una veintena de lugares del sur del país.

La agencia de defensa civil afirmó que 16 personas murieron solo en el área de Nabatieh, una gran ciudad del sur que ha sido blanco repetido de ataques israelíes.

Un periodista de la AFP en el lado israelí de la frontera escuchó múltiples explosiones procedentes de Líbano y vio humaredas emergiendo tras el fuerte histórico de Beaufort, cerca de Nabatieh, una posición capturada por las tropas israelíes el mes pasado.

Hezbolá arrastró a Líbano al conflicto al abrir fuego contra Israel en marzo para vengar la muerte del líder iraní, en el primer día de ataques israeloestadounidensesque desencadenaron la guerra.

Si bien el alto al fuego pactado entre Irán y Estados Unidos a principios de abril se respetó en gran parte, no ha sido el caso en Líbano, donde se han anunciado tres acuerdos de tregua que apenas duraron horas.

Desde el 2 de marzo, cuando empezó la guerra entre Israel y Hezbolá, los bombardeos israelíes en Líbano han dejado 4.057 muertos, según un balance del Ministerio de Salud libanés divulgado este sábado.

– Delegación iraní rumbo a Suiza –

El frente libanés ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo entre Washington y Teherán, que finalmente pactaron un memorando de entendimiento a principios de semana.

El texto prevé el cese de hostilidades en todos los frentes, la reapertura del estrecho de Ormuz y la apertura de 60 días de negociación para abordar cuestiones espinosas como el programa nuclear iraní o el levantamiento de las sanciones contra su economía.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, debía representar a Washington en el inicio de esta fase de diálogo previsto el viernes en Suiza, pero anuló su viaje.

Este sábado, el responsable dijo que «en los próximos días» viajará a Suiza para mantener conversaciones de Paz, y que los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff ya se encuentran en ese país ocupándose de «algunos de los aspectos técnicos» de las conversaciones con Teherán.

Irán también envió a Suiza a una delegación negociadora, indicó este sábado la cancillería, cuyo portavoz, Esmail Baqai, alertó que si el acuerdo no se implementa «lo antes posible (…), todo el entendimiento se verá en peligro».

Según Pakistán, el domingo se llevarán a cabo «conversaciones técnicas» entre representantes de Washington y de Teherán, en las que participarán mediadores de Pakistán y Catar.

Este sábado, diplomáticos de varios países ya se reunieron en el lujoso complejo de Bürgenstock, cerca de Lucerna, para unas reuniones de tipo preparatorio, según el gobierno suizo.

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