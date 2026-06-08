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Irán anuncia fin de los ataques contra Israel pero advierte de nuevas agresiones a Líbano

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Teherán, 8 jun (EFE).- El Ejército iraní anuncio este lunes el fin de las operaciones militares contra Israel, pero advirtió que volverá a atacar al Estado judío si este reanuda las hostilidades contra el Líbano.

«Tras la firme respuesta de Irán al régimen sionista, se declara el cese de las operaciones de las Fuerzas Armadas», informó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por medios iraníes. EFE

ms-jlr/jlp

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