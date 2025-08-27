The Swiss voice in the world since 1935

Irán anuncia la muerte de 13 “terroristas” en operaciones en el sureste del país

Teherán, 27 ago (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles la “aniquilación” de trece supuestos terroristas y la detención de varios más en una serie de operaciones en la conflictiva provincia suroriental de Sistán y Baluchistán.

Según un comunicado del cuartel Qods de las fuerzas terrestres del cuerpo militar de élite, sus unidades, en coordinación con los servicios de inteligencia iraníes, llevaron a cabo esta madrugada tres operativos conjuntos en los condados de Iranshahr, Jash y Saravan, donde se produjeron enfrentamientos armados con “grupos terroristas”.

“En estas operaciones al menos trece terroristas fueron aniquilados y varios otros detenidos”, señaló la nota oficial.

El sábado pasado, la inteligencia iraní anunció haber desmantelado una célula terrorista en la misma provincia que planeaba perpetrar un atentado en el este del país, en una operación en la que murieron seis de sus integrantes.

Un día antes, cinco policías fallecieron en un ataque contra dos vehículos de las fuerzas de seguridad en la zona de Daman, en la ciudad de Iranshahr, también en Sistán y Baluchistán, provincia fronteriza con Pakistán.

Ese territorio, de población mayoritariamente suní, es escenario habitual de operaciones de grupos extremistas de esa rama del islam contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como de actividades de contrabandistas y narcotraficantes.

Uno de esos grupos es Yeish al Adl, considerado terrorista por la República Islámica y que busca la independencia de la región.

A finales de julio, esa organización lanzó un ataque contra el edificio de Justicia de Zahedán, capital provincial, en el que murieron cinco personas. EFE

