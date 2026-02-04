The Swiss voice in the world since 1935

Irán anuncia que mantendrá negociaciones nucleares con Estados Unidos el viernes en Omán

Teherán, 4 feb (EFE).- Irán anunció este miércoles que mantendrá negociaciones nucleares con Estados Unidos el viernes en Omán, que se celebrarán bajo las amenazas de una intervención militar de Washington, que ha desplazado una flota militar a aguas cercanas a este país.

“Las conversaciones nucleares con Estados Unidos están programadas para celebrarse en Mascate alrededor de las 10 de la mañana del viernes”, informó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en X. EFE

