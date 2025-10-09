Irán apoya toda iniciativa de tregua en Gaza que detenga los “crímenes de guerra”

2 minutos

Teherán, 10 oct (EFE).- Irán afirmó este jueves que apoya toda iniciativa que acabe con el genocidio en Gaza e implique la retirada total de las fuerzas israelíes y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

“La República Islámica de Irán siempre ha apoyado cualquier acción e iniciativa que garantice el cese de la genocida guerra, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria, la liberación de los prisioneros palestinos y la protección de los derechos fundamentales de los palestinos”, dijo en un comunicado el Ministerio de Exteriores iraní.

La diplomacia iraní llamó a la comunidad internacional a prevenir que Israel “rompa sus promesas”.

También subrayó la responsabilidad de gobiernos y de organismos internacionales competentes “a juzgar a aquellos que ordenaron y llevaron a cabo crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad en Gaza”.

La madrugada de este jueves, el Gobierno de Israel y Hamás aceptaron la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, en virtud del cual Hamás se compromete a liberar a los rehenes tras más de dos años de guerra -48, de los que las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida-, a cambio de la liberación de 1.950 presos palestinos aún por determinar.

Además, el Ejército israelí deberá retirarse hasta la «línea amarilla» estipulada por EE.UU., marcando la primera fase de su retirada del enclave.

Irán es uno de los principales aliados del grupo palestino Hamás, que forma parte del llamado Eje de la resistencia, alianza antiisraelí liderada por Teherán e integrada además por Hizbulá de Líbano o los hutíes del Yemen.

El líder político de Hamás Ismail Haniyeh fue asesinado de hecho en Teherán en julio del 2024 tras la toma de posesión del presidente de Irán, Masud Pezeshkian. EFE

