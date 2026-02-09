Irán arresta a otro a político por críticas de la represión de las protestas

2 minutos

Teherán, 9 feb (EFE).- Las autoridades iraníes arrestaron este lunes a Hossein Karrubí, hijo del líder del Movimiento Verde de 2009 Mehdi Karrubí, por supuestamente ser el redactor de un comunicado en el que se responsabilizó a los dirigentes de la República Islámica de la represión de las protestas y reclamaron su salida del poder.

Se trata del quinto político detenido desde ayer por la noche por criticar la represión de las protestas en las que murieron miles de personas en enero.

Karrubí fuer arrestado después de ser citado por la Fiscalía de Teherán, informó su abogado Mohammad Jalilian, quien no ofreció más información de la detención.

La agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, indicó que Karrubí fue arrestado como «instigador, redactor y difusor del comunicado subversivo” que publicó su padre y el también opositor Mir Hosein Musaví a finales de enero.

En el comunicado Mehdi, ex presidente del Parlamento iraní, responsabilizó directamente al líder supremo de Irán, Alí Jameneí, de la “situación catastrófica” del país, por sus “políticas internas y externas destructivas”, como la insistencia en el programa nuclear.

El también clérigo estuvo bajo arresto domiciliario entre 2011 y 2025 por liderar junto con Musaví el Movimiento Verde de 2009 contra la reelección como presidente de Mahmud Ahmadineyad.

Se trata de la última detención de una figura política tras los arrestos de anoche y esta mañana de los políticos reformistas Azar Mansouri, jefa de la coalición de partidos Frente de las Reformas; su portavoz Javad Emam, Ebrahim Asgarzadeh (exviceministro de Exteriores) y Mohsen Aminzadeh (exparlamentario).

Aunque las protestas fueron apagadas tras la muerte de miles de personas, las autoridades han continuado con arrestos de personas involucradas, así como de figuras públicas y políticas que apoyaron las movilizaciones.

En los últimos días han sido detenidos el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película Un simple accidente, y los destacados activistas Vida Rabbani, Abdullah Momeni y Ghorban Behzadian-Nejad.

Todos ellos habían firmado un manifiesto crítico con las autoridades iraníes por la masacre de los manifestantes, que, según el balance oficial, causó 3.117 muertos, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 6.961 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.600 posibles muertes, y estima unos 51.000 arrestos. EFE

ash-jlr/mgr/jlp