Irán asegura haber destruido tres cazas F-35 de EE.UU. en un ataque a una base en Jordania

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Redacción Internacional, 30 jul (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) aseguró este jueves que destruyó tres cazas F-35 de Estados Unidos en un ataque a una base aérea de Jordania, después de que Amán, aliado de Washington, dijera que había derribado misiles procedentes de suelo iraní.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la IRGC, el cuerpo militar aseguró que combatientes de su Fuerza Aeroespacial atacaron con misiles balísticos «la plataforma de despliegue y el hangar de mantenimiento de los cazas F-35 estadounidenses en la base aérea de Al-Azraq».

«Como resultado, tres aviones F-35 fueron destruidos por completo y otros tres sufrieron daños considerables», mientras que «murieron varios oficiales y personal técnico y de mantenimiento enemigos», añade el texto.

Hasta ahora, ni Washington ni Amán han reportado fallecidos por este ataque.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que su ofensiva respondió a un ataque previo de EE.UU. contra dos viviendas en la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de fricción entre Teherán y Washington y por donde en tiempos de paz transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado por vía marítima en el mundo.

En horas previas de este jueves, el Ejército de Jordania anunció que había interceptado y derribado cinco misiles lanzados contra su territorio y acusó a Irán del ataque, cuando Teherán todavía no había reivindicado ninguna ofensiva.

En un comunicado, las Fuerzas Armadas jordanas aseguraron que la ofensiva «fracasó» y no causó víctimas.

Esto sucedió después de que el Comando Central estadounidense (Centcom) completara una nueva oleada de ataques contra Irán impactando decenas de objetivos militares, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

La ofensiva se produjo un día después de que la IRGC lanzara varios misiles balísticos contra posiciones estadounidenses en la región, aunque todos fueron interceptados, de acuerdo con el Centcom. EFE

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