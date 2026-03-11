Irán asegura haber lanzado un ataque conjunto con Hizbulá contra Israel

2 minutos

Redacción Internacional, 12 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró en un comunicado haber lanzado un ataque conjunto con el grupo chií Hizbulá contra objetivos en Israel, la primera ofensiva coordinada entre ambos después de doce días de conflicto en Oriente Medio.

En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a este cuerpo de élite de Teherán, la Guardia revolucionaria aseguró que esta operación conjunta alcanzó 50 objetivos en Haifa, Tel Aviv y Beersheba, en el sur de Israel.

Es la primera vez que Irán confirma de forma directa un ataque coordinado con Hizbulá, el grupo chií libanés apoyado por Teherán, aunque ambos han atacado de forma constante Israel desde que empezó la guerra.

Hizbulá entró en el conflicto dos días después de que Estados Unidos e Israel bombardearan conjuntamente Irán con ataques de alcance limitado contra el norte de Israel como represalia por la ofensiva en Irán y la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

La Guardia Revolucionaria describió el operativo como «una operación conjunta integrada por la Guardia Revolucionaria y la resistencia libanesa con fuego continuo durante más de cinco horas» con ataques de misiles por parte de Teherán y una «ofensiva extensa» con drones y misiles por parte del grupo chií.

«Este frente poderoso y unificado ha inflingido golpes dolorosos» contra Israel, agrega el comunicado.

Irán también aseguró haber atacado la base estadounidense Al Azraq en Jordania y Al Kharj en Arabia Saudita.

Los ataques de Hizbulá contra Israel han despertado una dura represalia por parte del Ejército israelí, que mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras capitalinas, que en los últimos diez días ha causado 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados.

En Teherán, las víctimas superan las 1.332, mientras que en Israel al menos 10 personas han perdido la vida. EFE

