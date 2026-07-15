Irán asegura que cumplirá con sus obligaciones siempre que Estados Unidos lo haga

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Redacción Internacional, 15 jul (EFE).- Irán «cumplirá con sus obligaciones siempre y cuando la otra parte respete las suyas», aseguró este miércoles el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, tras los ataques lanzados por Estados Unidos a Irán hoy que mataron al menos a siete militares iraníes.

«No hay ninguna duda en cuanto a la defensa del país. Nuestras Fuerzas Armadas responderán con todas sus fuerzas», afirmó Bagaei en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní IRNA, para agregar que «cuando (los Estados Unidos) atacan, reciben su merecido».

El Ejército de Estados Unidos informó hoy de que durante la pasada noche llevó a cabo una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes que «mermaron aún más la capacidad» de ese país para atacar el estrecho de Ormuz, por donde pasaba cerca del 25 % del comercio marítimo mundial de petróleo antes de que comenzase la guerra.

Durante la ofensiva, las fuerzas estadounidenses utilizaron municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb (Greater Tunb), en el golfo Pérsico.

Ante ello, el portavoz iraní afirmó que «no tienen las manos atadas» y que los combatientes de la República Islámica «responderán con toda su fuerza y capacidad a las agresiones estadounidenses».

«Todas estas acciones son actos de agresión. Todos estos ataques son ilegales. Lo dijimos desde el principio: compromiso a cambio de compromiso», añadió Bagaei.

Los ataques estadounidenses se producen después de la intensificación del conflicto desde la semana pasada, cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio por terminado el acuerdo marco de alto el fuego firmado en junio con Irán, al acusar a Teherán de mantener los ataques contra embarcaciones en Ormuz.

La escalada se ha extendido por Oriente Medio con bombardeos sobre Irán y la respuesta iraní con ataques en bases militares estadounidenses en países de la región. EFE

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