Irán asegura que frustró intento de rescate de piloto y que derribó aeronaves de EE.UU.

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Teherán, 5 abr (EFE).- Irán afirmó este domingo que frustró un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto de un caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas varias aeronaves, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que habían rescatado con vida al militar.

“Las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas (…) y el intento de rescatar al piloto fracasó”, aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la agencia Tasnim.EFE

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