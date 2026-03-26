Irán asegura que los buques surcoreanos pueden atravesar Ormuz si se coordinan con Teherán

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Seúl, 26 mar (EFE).- Irán aseguró este jueves que los buques surcoreanos pueden transitar por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, siempre que se coordinen con Teherán, en el marco de las restricciones que ha impuesto ese país con motivo de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron en su contra.

El embajador iraní en Corea del Sur, Saíd Kuzechi, explicó que su país ha pedido a Seúl que proporcione los detalles de los buques varados en la zona porque necesitan coordinación previa para que puedan cruzar el estratégico paso, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

«No hay ningún problema con los buques. Pero para que puedan pasar, se necesita coordinación y consultas previas con el Ejército y el Gobierno de Irán», declaró el diplomático durante una rueda de prensa.

Así, insistió en que «Irán actúa de buena fe y está dispuesto a permitir el tránsito de buques surcoreanos por el estrecho de Ormuz, pero el proceso dependerá de la recepción de la información pertinente».

Si bien Kuzechi aseguró que considera que Corea del Sur es un país no hostil, calificó de «inevitable» la restricción de las actividades de las embarcaciones que mantienen relaciones comerciales con empresas estadounidenses.

«Imponerles restricciones es lo más natural. Bloquear sus actividades y aplicar restricciones económicas es un derecho de Irán a la autodefensa», añadió.

El pasado viernes, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo a la agencia japonesa de noticias Kyodo que su país está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por el estrecho de Ormuz si se coordinan con Teherán.

Corea del Sur importa alrededor del 70,7 % de su petróleo crudo y el 20,4 % de su gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio, según datos de la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), lo que hace al país especialmente sensible a las tensiones en la región. EFE

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