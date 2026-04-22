Irán ataca a tiros un portacontenedores cerca de Ormuz, según organismo marítimo

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Redacción Internacional, 22 abr (EFE).- Irán atacó a tiros en las últimas horas un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, informó este miércoles la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, en inglés) se acercó al buque sin establecer contacto previo por vía radiofónica y abrió fuego contra él, «lo que ha causado graves daños en el puente de mando», indicó el organismo, que recopila información sobre ataques a buques en la guerra de Irán.

Toda la tripulación «se encuentra a salvo» y «no se han registrado incendios ni repercusiones medioambientales», añadió la agencia, con sede en el Reino Unido. EFE

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