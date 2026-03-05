Irán ataca con drones el aeropuerto de Najicheván, al suroeste de Azerbaiyán

Bakú, 5 mar (EFE).- Irán atacó este jueves con drones el aeropuerto del enclave de Najicheván, al suroeste de Azerbaiyán, a 10 kilómetros de la frontera con el país persa, y acusó a ese país del lanzamiento.

«Como resultado del ataque, el aeropuerto resultó dañado y dos civiles resultaron heridos. Bakú condena enérgicamente este incidente; estas acciones contravienen las normas y principios del derecho internacional y contribuyen a la escalada de tensiones en la región», enfatizó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán.EFE

