Irán ataca industrias vinculadas a EE.UU. e Israel tras ofensivas contra sus siderúrgicas

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Teherán, 28 mar (EFE).- Irán atacó este sábado con misiles y drones varias industrias vinculadas a Estados Unidos e Israel en los territorios ocupados y otros puntos, en respuesta a los bombardeos del viernes contra las dos principales siderúrgicas iraníes.

«Los combatientes de la Fuerza Naval y la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria llevaron a cabo una ofensiva contra varias industrias pesadas pertenecientes al enemigo agresor estadounidense-sionista en los territorios ocupados (Israel) y otros puntos, logrando destruir parte de ellas mediante ataques con misiles y drones», anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado, según reportó la agencia Tasnim.

La nota, que no especifica los sitios atacados, explica que la ofensiva se llevó a cabo en respuesta a los recientes bombardeos contra infraestructuras industriales en Irán, en alusión a los ataques del viernes contra las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán, las dos principales del país persa, situadas en el centro y oeste de Irán.

La Guardia Revolucionaria señaló que los ataques forman parte de una estrategia de represalia ante las acciones de Estados Unidos e Israel contra instalaciones económicas e industriales iraníes en las últimas semanas.

Asimismo, advirtió de que este tipo de operaciones podrían intensificarse si continúan los ataques contra objetivos en territorio iraní.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, había advertido horas antes de que su país daría una respuesta firme a los ataques israelí-estadounidenses contra infraestructuras y centros económicos iraníes. EFE

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