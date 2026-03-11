Irán ataca navíos en el estrecho de Ormuz, foco de preocupación mundial

Irán atacó este miércoles a varios navíos en el estrecho de Ormuz, convertido en uno de los principales focos de la guerra en Oriente Medio, ya que su cierre podría perturbar fuertemente la economía mundial.

Un buque portacontenedores, un carguero y un granelero fueron alcanzados este miércoles por «proyectiles desconocidos», indicó la agencia británica de monitoreo marítimo UKMTO.

La agencia precisó que ha constatado 17 incidentes contra barcos desde que empezó el conflicto, el 28 de febrero.

Imágenes obtenidas por la AFP muestran el granelero tailandés Mayuree Naree en llamas. La Marina del reino asiático afirmó que 20 de los 23 tripulantes fueron rescatados.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, reivindicaron el ataque contra este buque de Tailandia, así como otro sobre un navío con pabellón de Liberia.

Y el comandante de su fuerza naval advirtió que «cualquier buque que pretenda pasar» por el estrecho «debe obtener permiso de Irán».

Ante este dramático refuerzo del control iraní sobre el estrecho, por donde suele pasar un 20% de los hidrocarburos comerciados en el mundo, los precios del crudo volvieron a subir.

Para «compensar la pérdida de suministro» por el cierre de Ormuz, los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía decidieron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, el mayor desbloqueo de su historia.

– En busca de calma –

Por su parte, los dirigentes del G7 tienen previsto reunirse por videoconferencia este miércoles para «tratar seguramente» el tema de las reservas energéticas, según el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

Dos países del G7, Japón y Alemania, anunciaron que liberarán parte de sus reservas estratégicas, como una tentativa para contener el aumento en los precios de la gasolina y otros combustibles.

Pero nada garantiza que esta postura pueda calmar a los mercados. Una vez liberadas las reservas, «los precios siempre pueden dispararse debido a un acontecimiento externo, como el ataque a una refinería o la explosión de un petrolero», advirtió Neil Wilson, analista de Saxo Markets.

Estados Unidos llegó a plantear la posibilidad de escoltar allí barcos para que puedan cruzar el estrecho.

Pero «los riesgos de seguridad por podrían hacer que un paso por el estrecho resultara más costoso que el margen de beneficio de la carga de petróleo», apuntó el Soufan Center, especializado en cuestiones de seguridad.

Según este centro, «las existencias de minas navales de Irán se sitúan entre 2.000 y 6.000 unidades, lo que complicaría cualquier plan naval de escoltar petroleros comerciales»».

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán con «consecuencias militares (…) de un nivel nunca antes visto» si coloca minas en el estrecho.

El republicano también insistió este miércoles que el conflicto terminará «pronto» y afirmó que «prácticamente no queda nada por atacar en Irán».

El mensaje contrasta con el de su aliado israelí, cuyo ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que la operación continuará «el tiempo necesario».

– Mojtaba Jamenei, «sano y salvo» –

Por su parte, Irán no mostró señales de inflexión: su ejército ideológico reivindicó la oleada de ataques «más intensa y pesada» desde el estallido del conflicto y advirtió a Israel y Estados Unidos del peligro de «una guerra de desgaste».

Las autoridades aseguraron que el nuevo guía supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, está «sano y salvo» pese a haber sufrido heridas en la guerra.

Fue nombrado para suceder a su padre, que murió en los bombardeos del primer día de la guerra, pero desde entonces aún no ha aparecido en público.

«Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo», escribió en redes sociales Yusef Pezeshkian, hijo del presidente, Masud Pezeshkian, y asesor del gobierno.

El embajador iraní en Chipre dijo de su parte al diario The Guardian que el nuevo guía está «en el hospital» por las heridas sufridas en el ataque que mató a su padre.

En Teherán, algunas explosiones hicieron vibrar las ventanas del apartamento de un periodista de la AFP que vive en el norte de la capital.

Una vecina de Teherán dijo a la AFP que el hecho de que los bombardeos «no [apunten] a los edificios corrientes» sino, más bien, contra «comisarías, mezquitas [o] sitios militares» la tranquiliza.

«Pero imagínese que atacan una comisaría que está en la punta de tu calle. Todas tus ventanas saltan en pedazos. Es lo que le ha pasado a mucha gente», agregó.

Además de sus ataques en el Golfo, Teherán también lanzó misiles contra Israel en la madrugada del miércoles, que dejaron varios heridos cerca de Tel Aviv, según la cadena Channel 12.

Las fuerzas israelíes también están bombardeando Líbano desde que el movimiento proiraní Hezbolá arrastró a su país a la guerra regional el 2 de marzo, al lanzar misiles contra Israel.

Según el gobierno libanés, 570 personas han muerto a causa de esos ataques, que obligaron a demás a «cerca de 760.000» a abandonar sus hogares.

