Irán ataca y prende fuego a una refinería en Catar y a un depósito de combustible en Riad

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Redacción Internacional, 18 mar (EFE).- Irán lanzó ataques este miércoles a Emiratos Árabes Unidos y Catar, que han provocado un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, y en un depósito de combustible para aviones en Riad.

El Ministerio de Interior de Catar confirmó que la defensa civil está atendiendo un incendio en Ras Laffan, administrado por Qatar Pretroleum y el principal sitio de producción de gas natural licuado del país.

Estos ataques se producen después de que este miércoles Israel atacara las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, y de que el Ejército iraní prometiera no iba a quedar impune. EFE

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