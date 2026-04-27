Irán atribuye a EEUU fracaso de negociaciones en Pakistán y exige garantías de seguridad

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El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, atribuyó el lunes a Estados Unidos el fracaso de las conversaciones para poner fin a la guerra, durante una visita a Rusia en la que el presidente Vladimir Putin le aseguró su respaldo.

Casi tres semanas después del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Rusia sigue siendo uno de los principales apoyos de la república islámica.

Los intentos de impulsar las conversaciones sobre el alto al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz han fracasado hasta ahora. A principios de abril, Pakistán -que interviene como mediador- acogió una primera ronda de encuentros.

«El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos debido a unas exigencias excesivas», denunció Araqchi a su llegada a San Petersburgo.

Desde que estalló la guerra en Oriente Medio, el mundo ha «entendido el verdadero poderío de Irán» y «se ha hecho evidente que la república islámica es un sistema estable, robusto y poderoso», le dijo a Putin, según la televisión estatal rusa.

Rusia hará «todo» cuanto esté en su mano para que «se obtenga la paz lo antes posible», aseguró el presidente ruso, citado por medios estatales de su país.

Putin afirmó que Moscú prevé «continuar con su relación estratégica» con Teherán, y ensalzó la «valentía» y el «heroísmo» del pueblo iraní que lucha por «su independencia».

Irán necesita «garantías creíbles» frente a Estados Unidos e Israel para poder garantizar igualmente la seguridad en el Golfo, afirmó el lunes el enviado de Teherán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, durante una sesión del Consejo de Seguridad convocada por Baréin.

Decenas de países condenaron a Irán por interrumpir el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el tráfico mundial de petróleo.

– Trump analiza –

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para analizar una propuesta iraní que, según informes de medios locales, reabriría el estrecho de Ormuz mientras continúan las negociaciones sobre la guerra, informó la Casa Blanca.

Al ser consultada por el plan —que implicaría que tanto Irán como Estados Unidos levantaran sus bloqueos antes de continuar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán—, la portavoz Karoline Leavitt dijo en una rueda de prensa que «la propuesta estaba siendo discutida».

«Solo porque se ha informado, confirmaré que el presidente se ha reunido con su equipo de seguridad nacional esta mañana», afirmó. Se negó a decir si Trump aceptaría la propuesta.

– «Ninguna base legal» –

Ahora, Teherán elabora un proyecto de ley para que el estrecho de Ormuz esté controlado por el ejército iraní, informó Ebrahim Azizi, presidente de la comisión del Parlamento encargada de seguridad nacional.

Según el texto, los barcos israelíes tendrían prohibido pasar por ahí y cualquier buque que desee cruzarlo tendrá que pagar un peaje en riales iraníes.

El secretario general de la agencia marítima de la ONU, Arsenio Domínguez, reafirmó que «no existe «ninguna base legal» para reclamar un peaje en «los estrechos utilizados para la navegación internacional».

«No podemos tolerar que los iraníes intenten instaurar un sistema en el que ellos decidan quién puede utilizar una vía marítima internacional y cuánto hay que pagarles para utilizarla», consideró por su parte el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en declaraciones al canal Fox News.

En tanto, en Teherán «la situación se ha vuelto aterradora», contó Farshad, un empresario de 41 años.

«La gente está conmocionada por no tener dinero para comprar nada ni para comer», dijo a la AFP. «Mis amigos están pidiendo préstamos a la gente de su entorno solo para salir adelante».

– «Dos amenazas principales» –

En el frente libanés, el ejército israelí dio cuenta de bombardeos contra posiciones del movimiento proiraní Hezbolá en el este del país, pese a que hace diez días entró en vigor un precario alto el fuego.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando disparó cohetes contra Israel en venganza por la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei. Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre.

«Todavía hay dos amenazas principales procedentes de Hezbolá: los cohetes de 122 mm y los drones», afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. «Esto exige una combinación de acciones operativas y tecnológicas», apuntó.

Según los términos de la tregua, Israel se reserva el derecho de seguir atacando a Hezbolá para evitar «ataques planificados, inminentes o en curso».

El jefe del movimiento chiita, Naim Qasem, reafirmó su rechazo a las negociaciones directas entre Beirut e Israel y consideró que podrían conducir a Líbano a una «espiral de inestabilidad».

En respuesta, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que la «traición» era de quienes «llevan a su país a la guerra para alcanzar intereses extranjeros» y aseguró que no aceptará ningún acuerdo «humillante» con Israel.

Más de 2.500 personas han muerto en Líbano desde el 2 de marzo, así como 16 soldados israelíes, según fuentes oficiales libanesas e israelíes.

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