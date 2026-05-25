Irán autoriza el paso de otros 32 buques por Ormuz y suma 182 embarcaciones en seis días

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Teherán, 25 may (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de que 32 buques atravesaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas tras obtener su autorización, con lo que ya son 182 las embarcaciones que han cruzado la vía marítima con el permiso de Irán desde el miércoles pasado.

“Tras obtener la autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria, 32 buques cruzaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas”, anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El medio indicó que entre las 32 embarcaciones había cinco superpetroleros, que cruzaron con prioridad el estratégico paso marítimo.

Un total de 182 buques han logrado atravesar el estrecho en los últimos seis días con autorización de la Armada iraní, que mantiene parcialmente bloqueado el paso desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

La Guardia Revolucionaria no ha informado bajo qué bandera navegaban los buques.

Sin embargo, la televisión estatal iraní reportó la semana pasada que la mayoría de las embarcaciones que habían cruzado Ormuz con autorización de Irán estaban vinculadas a países del sudeste asiático que “mantienen relaciones amistosas” con Teherán.

Un total de 182 buques han logrado atravesar el estrecho en los últimos seis días con autorización de la Armada iraní, que mantiene parcialmente bloqueado el paso desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

El cierre parcial del estratégico estrecho, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial, ha elevado el precio de los combustibles en medio de las negociaciones para su reapertura.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que Irán establecerá junto con Omán un mecanismo para “garantizar el tránsito seguro”, un servicio que requerirá un pago, aunque insistió en que no se trata de peajes. EFE

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