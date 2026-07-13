Irán busca un mecanismo que garantice el tráfico seguro en Ormuz, según Exteriores

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Redacción Internacional, 13 jul (EFE).- Las conversaciones entre Irán y Omán del pasado fin de semana en Mascate buscaban alcanzar un mecanismo para garantizar la navegación segura por el estrecho de Ormuz, aunque «no lo lograron», según informó este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

«Intentamos, en consulta con Omán, alcanzar un mecanismo que garantizara el paso seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, pero, desafortunadamente, debido a la presión abierta de los Estados Unidos sobre Omán, no se logró», dijo Bagheir en declaraciones recogidas por la agencia nacional de noticias Mehr.

«No hay duda de que este asunto ha entrado en crisis», reconoció Bagaeir, y agregó que no permitirán «que el estrecho de Ormuz se convierta en un lugar donde la seguridad nacional de Irán esté amenazada».

No obstante, en la víspera, el ministerio de Exteriores omaní dijo en un comunicado que ambas partes acordaron «continuar estas conversaciones a nivel técnico y político para alcanzar los acuerdos necesarios de conformidad con el derecho internacional».

El portavoz iraní insistió en que fue Washington quien incumplió primero el memorando de entendimiento firmado en Islamabad en junio, tras lo que advirtió de que mientras Estados EE.UU. no cumpla con sus compromisos, «Irán también se abstendrá de implementar sus obligaciones».

Bagaei afirmó, además, al igual que hizo este pasado sábado el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, que buscar venganza por el asesinado ayatolá Alí Jameneí y por los demás iraníes que murieron en el conflicto desencadenado por Estados Unidos e Israel contra Irán es «una demanda pública y un principio serio».

El portavoz aseguró que Exteriores utilizará «todos los instrumentos legales y diplomáticos internacionales disponibles» para buscar justicia y enfatizó que los «responsables de los asesinatos», desde los altos rangos hasta los «perpetradores directos», están identificados y «no escaparán de la justicia».

Por otra parte, Bagaeir quiso puntualizar que Irán no ha atacado ningún país de la región, sino las bases estadounidenses que albergan: «Los ataques defensivos de Irán han sido únicamente contra bases, instalaciones y posiciones utilizadas por Estados Unidos para atacar a Irán», afirmó.

«No hemos atacado y no atacaremos a ningún país de la región. Debemos ser precisos en nuestra elección de palabras», enfatizó.

Irán y Omán comparten geográficamente el estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por el que antes del conflicto circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Ambos países negocian un protocolo de seguridad en el estrecho para gestionar la navegación tras las restricciones impuestas por la Guardia Revolucionaria iraní a raíz de la guerra. EFE

cma/mra