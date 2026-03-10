Irán califica de «mentira absoluta» que tuviera planeado atacar a Estados Unidos

The Swiss voice in the world since 1935
Redacción internacional, 10 mar (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, calificó este martes de «mentira absoluta» las declaraciones de Estados Unidos de que Irán tenía programado atacar a sus tropas.

«La afirmación de que Irán planeaba atacar a Estados Unidos o a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de forma preventiva es una mentira auténtica y absoluta», dijo en un mensaje en su cuenta oficial de X.

Araqchí aseguró que «el único propósito de esa mentira es justificar la Operación Error Épico, una desgracia orquestada por Israel y financiada por ciudadanos estadounidenses», haciendo un juego de palabras para aludir a la denominada operación ‘Furia Épica’.

Washington ha alegado, entre otras cosas, que decidió bombardear Irán junto a Israel pese a que estaban en conversaciones para evitar ataques de represalia de Teherán contra sus tropas en la región.

Estados Unidos e Israel intensificaron en esta jornada sus bombardeos contra el territorio iraní y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que emplearon «la mayor cantidad de cazas y la mayor cantidad de bombarderos».

Mientras Washington y Tel Aviv dicen que no quieren una guerra larga y que los iraníes buscan dialogar, Teherán niega tener intención de entablar nuevas conversaciones y advierte que será su país el que determine el fin del conflicto. EFE

