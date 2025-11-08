Irán califica de invento mediático presunto atentado contra embajadora de Israel en México

Ciudad de México, 7 nov (EFE).- La embajada de Irán en México calificó este viernes de «invento mediático» la versión de un presunto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, en una supuesta operación dirigida por Irán, al tiempo que la rechazó de manera categórica.

«La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente», dijo la embajada de Irán en México en una serie de mensajes en la red social X.

Este viernes en un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Israel agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado «una red terrorista dirigida por Irán» que pretendía atacar a la embajadora israelí en México.

El presunto intento de asesinato fue frustrado en México este verano, informó el medio estadounidense Axios, que detalló también que el plan para llevar a cabo el crimen se habría puesto en marcha a finales de 2024.

«Irán y México tienen idénticos intereses. La seguridad y la reputación de México también son la seguridad y la reputación de Irán. Nunca traicionaremos la confianza que el Gobierno de México ha depositado en nosotros», añadió la embajada iraní.

También señaló que, «de ninguna manera dañaremos la buena imagen de los mexicanos, nuestros amigos. Consideramos que traicionar los intereses de México es traicionar los propios. Respetar las leyes de México es nuestro máximo interés».

La representación diplomática iraní dijo además que «la acusación de antisemitismo contra Irán es una gran mentira fabricada en la mente de los líderes racistas israelíes» y que en Irán «existen más de 100 sinagogas, todas abiertas al público y sin necesidad de guardias de seguridad».

Autoridades del Gobierno de México descartaron este viernes contar un reporte de un presunto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, en una supuesta operación dirigida por Irán.

Mediante un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) negaron que el presunto intento de asesinato contra su embajadora hubiera sido resuelto por autoridades mexicanas.

«La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México», indicó la nota.

La Cancillería mexicana reiteró su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en México, y la SSPC reafirma su colaboración respetuosa y coordinada, siempre en el marco de la soberanía nacional, con todas las agencias de seguridad que así lo soliciten».

Según la información de Axios, la operación habría sido dirigida por una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní que durante años ha reclutado agentes en toda América Latina «desde la embajada de Irán en Venezuela».

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí manifestó sus agendes de seguridad e inteligencia «continuarán trabajando incansablemente» en cooperación con otras agencias del resto del mundo «para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos». EFE

