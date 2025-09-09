The Swiss voice in the world since 1935

Irán califica de “peligroso y criminal” el ataque israelí contra líderes de Hamás en Catar

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Teherán, 9 sep (EFE).- Irán calificó este martes de “peligroso y criminal” el ataque israelí contra líderes de su aliado Hamás en Doha, además de una vulneración de la integridad territorial de Catar.

“Es un acto sumamente peligroso y criminal; una violación flagrante de todas las leyes y reglamentos internacionales, una vulneración de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Catar, así como un ataque contra los negociadores palestinos”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, informó IRNA.

El diplomático indicó que este ataque es “una advertencia de los peligros derivados de la persistente inacción e indiferencia de la comunidad mundial frente a las agresiones y violaciones de la ley que comete el régimen sionista en Palestina ocupada y en la región de Asia Occidental”.

Israel atacó este martes a «varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha”, según confirmó Catar, que ha lanzado una investigación «al más alto nivel» sobre este «cobarde ataque”.

En un comunicado, Catar condenó «enérgicamente» esta acción de Israel «contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político en Doha», sin identificar quiénes eran.

Irán es uno de los principales aliados de Hamás y en julio de 2024 Israel mató al líder político del movimiento palestino, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán. EFE

ash-jlr/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR