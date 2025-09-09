Irán califica de “peligroso y criminal” el ataque israelí contra líderes de Hamás en Catar
Teherán, 9 sep (EFE).- Irán calificó este martes de “peligroso y criminal” el ataque israelí contra líderes de su aliado Hamás en Doha, además de una vulneración de la integridad territorial de Catar.
“Es un acto sumamente peligroso y criminal; una violación flagrante de todas las leyes y reglamentos internacionales, una vulneración de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Catar, así como un ataque contra los negociadores palestinos”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, informó IRNA.
El diplomático indicó que este ataque es “una advertencia de los peligros derivados de la persistente inacción e indiferencia de la comunidad mundial frente a las agresiones y violaciones de la ley que comete el régimen sionista en Palestina ocupada y en la región de Asia Occidental”.
Israel atacó este martes a «varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha”, según confirmó Catar, que ha lanzado una investigación «al más alto nivel» sobre este «cobarde ataque”.
En un comunicado, Catar condenó «enérgicamente» esta acción de Israel «contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político en Doha», sin identificar quiénes eran.
Irán es uno de los principales aliados de Hamás y en julio de 2024 Israel mató al líder político del movimiento palestino, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán. EFE
