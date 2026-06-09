Irán cambia la ecuación del conflicto en Oriente Medio

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Jaime León

Teherán, 9 jun (EFE).- Una envalentonada República Islámica de Irán ha mostrado en las últimas semanas que está dispuesta a recrudecer el conflicto con ataques contra Estados Unidos, Israel y países árabes, en lo que supone una “nueva ecuación” en Oriente Medio con un Teherán más asertivo y con más iniciativa, según analistas.

Cuando Irán lanzó misiles en la noche del domingo contra Israel se trató de la primera vez que agredía de manera directa al Estado judío no como represalia a un bombardeo israelí en su territorio como en el pasado, sino como respuesta a los ataques contra su aliado Hizbulá.

Teherán inició el intercambio de golpes y además lo finalizó, poniendo en peligro la tregua establecida con Estados Unidos el 8 de abril y las conversaciones que paz, que continúan su curso a pesar de las crecientes violaciones de la tregua.

“Puede que nos lleve algún tiempo asimilar la magnitud de lo que acaba de ocurrir”, dijo en X el vicepresidente del estadounidense Instituto Quincy, Trita Parsi.

“Es la primera vez en décadas que una potencia regional tiene los medios, la capacidad y la voluntad de emplear el poder duro contra las maniobras militares israelíes o la agresión contra un tercero”, continuó el experto.

Para el analista Sina Toossi del Centro de Políticas Internacionales de Washington se trata de un “significativo” cambio estratégico que muestra que “Irán parece estar ganando mayor iniciativa a la hora de determinar cuándo, por qué y en qué términos se produce y termina la escalada”.

Y se trata de la mayor “transformación iraní” provocada por la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero: un cambio de las normas de combate.

“Muchas de las antiguas restricciones y líneas rojas mentales de Teherán se han derrumbado. La voluntad y la capacidad de escalar la tensión se están demostrando ahora a un nivel nunca visto”, escribió el analista.

Ataques contra bases de EE.UU. y países árabes

Los ataques contra Israel del domingo y ayer no son el único caso. En las últimas semanas Teherán ha bombardeado países árabes como Emiratos Árabes, Kuwait o Baréin y bases estadounidenses como represalia por agresiones de Washington y ha golpeado a buques que trataban de burlar su bloque del estrecho de Ormuz.

Todo ello supone una escalada sin precedentes y se produce a pesar de los duros golpes que ha sufrido el país persa en el conflicto con el asesinato de sus principales figuras políticas y militares, entre ellas el líder supremo Alí Jameneí.

En comparación, cuando en 2020 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el asesinato en Irak de Qasem Soleimaní, general al frente de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, Irán respondió con un ataque contra una base estadounidense en suelo iraquí del que informó previamente para evitar una escalada.

De igual manera cuando Estados Unidos bombardeó en junio de 2025 las tres principales instalaciones nucleares iraníes, Teherán respondió con un ataque contra una base estadounidense en Catar pero que avisando antes de que lo iba a hacer para no provocar grandes daños y represalias de Washington.

Todo esto muestra en opinión de Danny Citrinowicz, investigador del programa iraní del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), que a pesar de dos campañas militares contra Teherán (2025 y ahora) “Irán está lejos de sentirse intimidado”.

“El liderazgo iraní transmite una gran confianza en sus capacidades y, sobre todo, está convencida de que en la actualidad no existe una amenaza creíble, ni por parte de Israel ni de Estados Unidos, que pueda imponerle un cambio sustancial en su política”, escribió en X.

Si estos cambios son duraderos, influyen en las políticas de Estados Unidos e Israel o si supone un nuevo equilibrio de poderes en la volátil región está por ver, pero de momento Irán trata de imponer su ley en Oriente Medio. EFE

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