Irán celebra funeral de las víctimas recién identificadas del ataque a la escuela en Minab

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Teherán, 22 jul (EFE).- Irán celebró este miércoles una procesión fúnebre por varias víctimas recientemente identificadas del ataque contra una escuela primaria en la ciudad sureña de Minab, en el que murieron 168 personas el primer día de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Cientos de personas acompañaron esta mañana el cortejo fúnebre por las calles de Minab portando retratos de las víctimas, según mostraron imágenes difundidas por la televisión estatal iraní.

La ceremonia se celebró después de que las autoridades lograran identificar mediante pruebas de ADN varios restos que permanecían sin identificar debido al estado en que quedaron algunos de los cuerpos tras el bombardeo, ocurrido hace casi cinco meses.

Teherán ha presentado reiteradamente el ataque contra la escuela, en el que murieron 168 personas, la mayoría niñas, como uno de los principales ejemplos de un «crimen de guerra» cometido por Estados Unidos e Israel.

Las investigaciones preliminares concluyeron que Estados Unidos fue el responsable del ataque contra la escuela. Sin embargo, la Casa Blanca confirmó a mediados de julio que el Pentágono continúa investigando lo ocurrido, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, negara la responsabilidad de su país en la ofensiva.

En mayo, el comandante del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, afirmó que la escuela estaba «ubicada en una base activa de misiles de crucero de la Guardia Revolucionaria», una versión que Teherán calificó de «mentira escandalosa». EFE

ash/cg

(Vídeo)