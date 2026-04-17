The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Irán cerrará de nuevo Ormuz si EE.UU. mantiene el bloqueo naval, según medios

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Teherán, 17 abr (EFE).- Irán cerrará de nuevo el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval en su contra, tal y como anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, informaron este viernes medios iraníes.

«Si se mantiene el bloque marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará», indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní. EFE

jlr/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR