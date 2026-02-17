Irán cerrará partes del estrecho de Ormuz varias horas por maniobras, según medios iraníes

Teherán, 17 feb (EFE).- Irán cerrará este martes “partes” del estratégico estrecho de Ormuz durante varias horas por la celebración de maniobras navales, informó la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní.

“Partes del estrecho de Ormuz permanecerán cerradas durante varias horas hoy para cumplir con los principios de seguridad y navegación durante el ejercicio ‘Control Inteligente del estrecho de Ormuz’”, dijo en X Fars.

Fars no ofreció más información de la duración del cierre ni de qué zonas estarán cerradas al tráfico marítimo.

Las maniobras “Control Inteligente del estrecho de Ormuz” comenzaron ayer con buques de guerra, helicópteros, drones y misiles, centrado en la “reacción rápida” frente “a conspiraciones contra la seguridad”.

La República Islámica ha amenazado en numerosas ocasiones con cerrar el estratégico estrecho por donde pasa el 20 % del petróleo mundial en momentos de tensiones con Occidente, la última vez hoy mismo.

“La decisión de cerrar el estrecho de Ormuz corresponde a las máximas autoridades del sistema, y yo, como soldado, digo que estamos listos para hacerlo cuando nuestras autoridades lo ordenen”, dijo el comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, el almirante Alireza Tangsiri, que se encuentra en el estrecho de Ormuz supervisando los ejercicios.

El cierre parcial del estrecho se produce mientras Irán y Estados Unidos mantienen este martes una segunda ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní que se celebran bajo las amenazas estadounidenses de intervenir militarmente contra la República Islámica si no se alcanza un acuerdo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ha ordenado el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford, para presionar a Teherán.

Estados Unidos ya bombardeó las tres principales instalaciones nucleares en la guerra de los 12 días de junio entre Irán e Israel, que busca ahora la limitación del alcance de los misiles iraníes.

Las negociaciones se producen en medio de uno de los momentos más tensos en los 47 años de la República Islámica tras unas protestas en las que murieron miles de personas y en las que se pedía el fin del sistema político fundado por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979. EFE

