Irán cierra colegios y oficinas públicas por la alta contaminación del aire

2 minutos

Teherán, 25 nov (EFE).- Irán cerró colegios y oficinas públicas en 11 provincias del país, mientras que Teherán canceló además los partidos de fútbol debido a la alta contaminación del aire, que alcanzó niveles dañinos para la población.

Teherán es la zona más afectada del país, cubierta por una capa de esmog que hacía borrosos los edificios situados a cierta distancia y unos niveles de concentración de partículas PM 2,5 (las más peligrosas para el ser humano) de 171 en las últimas 24 horas, según la Compañía de Control de Calidad del Aire.

Así, en la capital las clases de todos los niveles educativos se realizaran de manera virtual este martes y miércoles, los trabajadores de oficinas públicas trabajan desde casa y abrirán solo algunas sucursales bancarias de guardia, informó la agencia IRNA.

La Asociación de Fútbol de la provincia de Teherán anunció además que se han cancelado todos los partidos de fútbol hasta el viernes.

Otras 10 provincias tomaron medidas similares como celebrar las clases educativas de manera virtual hasta el final de la semana iraní, que acaba el viernes.

Los niveles de índice de calidad del aire entre 151 y 200 se consideran insalubres para todos los grupos, mientras que las lecturas superiores a 200 se clasifican como muy insalubres o peligrosas.

Todos los años, a finales de otoño y durante el invierno, el país vive una crisis de contaminación del aire, alimentada por emisiones de vehículos, industrias y condiciones meteorológicas adversas.

Expertos ambientales señalan como causas principales de la contaminación las emisiones de los vehículos, la quema de combustibles de baja calidad, fábricas antiguas en la periferia metropolitana y la localización geográfica de Teherán, rodeada por montañas que favorecen la inversión térmica que atrapa los contaminantes.

Según datos del Ministerio iraní de Sanidad, la contaminación del aire mató a casi 58.975 personas en Irán entre marzo de 2024 y marzo de 2025. EFE

