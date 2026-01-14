Irán cierra su espacio aéreo durante dos horas, según páginas de rastreo de vuelos

1 minuto

Redacción Internacional, 15 ene (EFE).- El Gobierno de Irán notificó en la madrugada de este jueves el cierre de su espacio aéreo durante poco más de dos horas, según la página de rastreo de vuelos Flightradar24.

Según la notificación publicada por esta página, el cierre del espacio aéreo va desde las 22:15 GMT del miércoles (01:45 en hora de Irán) hasta las 00:30 GMT (04:00 en Teherán).

Las imágenes de Flightradar24 muestran el cielo iraní prácticamente vacío de vuelos. EFE

int-mrs/raa