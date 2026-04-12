Irán cifra en 3.375 los muertos en la guerra con Israel y EE.UU.

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Teherán, 12 abr (EFE).- Las autoridades anunciaron este domingo la muerte de 3.375 personas en los 39 días de bombardeos israelí-estadounidenses contra el país, incluidos 383 niños, informó el jefe de la Organización de Medicina Legal de Irán, Abás Masyedi.

“Los restos de 3.375 personas fueron identificados y se determinó su identidad mediante métodos científicos y especializados por la Organización de Medicina Legal”, indicó Masyedi, según reportó la agencia IRNA.

El responsable de la medicina forense dijo que, del total de víctimas, 2.875 eran hombres y 496 mujeres, y señaló que, entre ellos, 383 eran menores, la mayoría de entre 1 y 12 años.

Además, entre los fallecidos hay ciudadanos de otros países, incluidos Afganistán, Siria, Turquía, Pakistán, China, Irak y Líbano.

Irán no había ofrecido un balance oficial de muertos en la guerra desde el 5 de marzo, cuando cifró en 1.230 los fallecidos.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, ha actualizado todos los días el número de víctimas mortales y en su último informe tras la entrada en vigor de la tregua de dos semanas el miércoles pasado lo situó en 3.636, entre ellos 1.701 civiles. EFE

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