Irán cifra en 38 los muertos por los ataques de EE.UU. de la última semana

Compartir

1 minuto

Teherán, 17 jul (EFE).- Al menos 38 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas en los ataques estadounidenses contra Irán desde el fin de semana pasado, informó este viernes el Ministerio de Salud iraní.

«El número de heridos en los ataques estadounidenses ha superado los 400 y 38 compatriotas han muerto», anunció el portavoz del ministerio Hosein Kermanpur, en la red social X.

Kermanpur indicó que entre los fallecidos hay tres mujeres y un menor de edad, mientras que entre los heridos se encuentran 22 mujeres y nueve menores de 18 años. EFE

ash/rml