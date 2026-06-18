Irán clama victoria ante un Trump que no logró la “rendición incondicional” que buscaba

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Jaime León

Teherán, 18 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pasado de exigir la “rendición incondicional” de Irán a firmar un memorando de entendimiento que permite al país persa vender su petróleo con libertad y el acceso sus fondos congelados a cambio de reabrir el estrecho de Ormuz, unas condiciones que en Teherán se celebran como una victoria.

“No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL”, escribió Trump en la red social Truth el 6 de marzo pocos días después del comienzo de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Tres meses más tarde y tras bombardear el país persa en más de 13.000 ocasiones y matar al menos a 3.468 personas, Irán no solo no se ha rendido sino que ha conseguido unas condiciones que van mucho más allá de lo que esperaba.

“Todo lo que pretendíamos conseguir mediante la acción militar, lo hemos obtenido con creces a través de la negociación; ni siquiera es comparable”, dijo a la televisión estatal de Irán el presidente del Parlamento y principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

El político, que fue miembro de la Guardia Revolucionaria, celebraba así el memorando de entendimiento firmado anoche electrónicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian.

El documento de 14 puntos establece el fin de la guerra y la reapertura por parte de la República Islámica del estrecho de Ormuz, que se encontraba abierto y sin trabas a la navegación antes de la guerra y de hecho por el estratégico paso transitaba el 20 % del petroleo mundial.

Pero Irán solo se compromete a no exigir el pago de peajes durante 60 días y el memorando establece que la República Islámica y Omán estudiarán la futura gestión del estrecho, lo que abre la puerta a la exigencia de pagos por el tránsito, algo que Teherán da por hecho.

Así lo ha afirmado en numerosas ocasiones el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, quien ha insistido en que Irán cobrará unas tasas por servicios de navegación, seguridad y medioambiente a los buques que atraviesen Ormuz.

Venta de petroleo

A cambio de esa reapertura y de la promesa de no desarrollar ni adquirir armas nucleares, algo a lo que Teherán se ha comprometido en numerosas ocasiones, Estados Unidos levantará con efecto inmediato las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní y le dará acceso a servicios bancarios internacionales.

El petróleo es el principal recurso de exportación iraní, pero lleva desde 2018 sin poder venderlo con libertad en los mercados internacionales por las sanciones que reimpuso Trump en su primer mandato.

La venta de crudo y la posibilidad de repatriar los pagos por el mismo suponen para Irán un alivio económico en medio de una crisis económica que ha agravado el conflicto, que ha disparado la inflación hasta el 83 % en general y el 129 % en los productos de alimentación y destruido al menos dos millones de empleos.

A este incentivo se suman los planes para crear un fondo de inversiones de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción del país persa, algo que se estudiará mientras se negocia el programa nuclear iraní.

Programa nuclear y misiles

A ese respecto, el acuerdo establece que las dos partes deben “acordar” en 60 días el destino de los 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, cercano al nivel militar, y apunta a su disolución como una de las opciones, la preferida por Teherán, que no quiere enviar fuera del país ese mineral.

Irán también ha logrado concesiones en lo que no aparece en el texto: su programa de misiles.

En las negociaciones anteriores a la guerra, Washington exigía que Teherán limitase su potente programa de misiles a 300 kilómetros para que no pudiese alcanzar Israel.

Ahora esa cuestión ni se debate y de hecho Trump afirmó en Francia que es “injusto” que Irán no tenga misiles cuando otros países de la región cuentan con ellos.

Todavía quedan por delante las que se prevén como arduas negociaciones en torno al programa nuclear iraní y un eventual levantamiento de todas las sanciones estadounidenses e internacionales sobre Irán, pero de momento Teherán clama victoria.

“¡Irán nunca ha ganado una guerra, pero tampoco ha perdido nunca una negociación!”, escribió en X Trump en 2020.

Ahora en Teherán muchos consideran que han ganado la guerra contra la primera potencia mundial porque no la han perdido y la República Islámica sigue en pie y además han ganado las negociaciones. EFE

jlr/jlp