Irán comenzará a emitir permisos de conducir motocicleta a mujeres “en los próximos días”

Teherán, 28 ene (EFE) – La vicepresidenta iraní para Asuntos de la Mujer y la Familia, Zahra Behrouz-Azar, anunció este miércoles que el país persa comenzará a emitir permisos de conducir motocicletas para mujeres “en los próximos días”, algo que no ha ocurrido en los 47 años del establecimiento de la República Islámica.

“La emisión de permisos de conducir de motocicleta para mujeres está en fase final y el proceso de implementación comenzará en los próximos días”, declaró Behrouz-Azar tras la reunión semanal del gabinete, según informó la agencia IRNA.

La vicepresidenta explicó que la coordinación entre diferentes instituciones para la emisión de permisos “se ha completado” y que las mujeres, después de tomar los cursos que serán impartidos por la Policía de Tránsito, podrán tramitar su licencia de conducir motocicleta.

La funcionaria detalló que los cursos deberán impartirse con instructoras y oficiales mujeres, mientras que los exámenes también serán supervisados por mujeres y, “en caso de escasez de personal, por oficiales hombres, siempre respetando las normas religiosas e islámicas”.

En los últimos meses se ha producido un intenso debate acerca de la prohibición de conducir motos para mujeres desde la fundación de la República Islámica en 1979.

El motivo oficial es que el artículo 20 de la Ley de Tráfico iraní menciona a “hombres” en su apartado sobre los permisos de conducción de motocicletas y ello ha llevado a las autoridades a no emitir licencias a mujeres hasta ahora. EFE

