Irán cometió el ataque contra n carguero en el estrecho de Ormuz, según el WSJ

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Washington, 25 jun (EFE).- Irán fue el autor de un ataque este jueves contra un carguero con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz sin dejar víctimas, informó The Wall Street Journal, después de que la República Islámica acordara con EE.UU. la reapertura de la estratégica vía como parte de las negociaciones de paz.

La atribución del ataque a Teherán por el medio estadounidense, que cita a dos altos funcionarios del Gobierno de Washington, tiene lugar después de que la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) anunciara que un buque fue alcanzado por un «proyectil desconocido» en ese paso marítimo, junto a las costas de Omán. EFE

ygg/rcf