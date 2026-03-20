Irán comienza su año pidiendo unidad e Israel mata más altos cargos: Día 21

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Redacción Internacional, 20 mar (EFE).- En Irán y los países árabes es tiempo de celebraciones a pesar de los bombardeos. Así, miles de iraníes celebran este viernes, el día 21 de la guerra, el Noruz -nuevo año persa- y en Líbano -y el resto de países árabes- el Aíd que ha sido más apagado este año.

Sin embargo, esto no significa una tregua en la guerra, donde Israel ha anunciado la muerte de más altos cargos iraníes en ataques y Estados Unidos sigue buscando las formas de intervenir el estrecho de Ormuz.

Esto es lo más significativo del día 21 de guerra:

Un Noruz bajo disparos

Miles de iraníes han desafiado las bombas y la lluvia y se acercaron al bazar de Tajrishm en Teherán, para realizar las compras típicas de Noruz.

A pesar del sonido lejano de los disparos de las defensas antiaéreas, familias y grupos de amigos compraban flores, peces rojos o espejos, artículos indispensables para esta festividad, que es la más importante del país persa, por encima de las celebraciones islámicas.

Como es costumbre, el nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, se ha dirigido a la nación pero no como hacía su padre mediante vídeo sino con un mensaje escrito, lo que sigue alimentando las dudas sobre su estado de salud, pues no ha sido visto en público desde el comienzo de la guerra.

En el mensaje, alabó la unidad del pueblo iraní: «De esta manera, esta cohesión se fortalecerá cada vez más y vuestros enemigos se verán sometidos», dijo el ayatolá, quien aseguró que esta «increíble unidad» se produce «a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político» y se traducirá en el «colapso del enemigo».

Un Aíd frustrado

En Líbano, los desplazados del sur por la guerra -más de un millón inscritos en el registro de las autoridades- viven un Aíd al Fitr, la fiesta musulmana que festeja el fin del Ramadán, bajo lonas resguardándose de la lluvia.

Este año la festividad que marca el final del mes sagrado de ramadán -celebrada hoy para algunos musulmanes y mañana por otros- tiene muy poco de fiesta para ellos.

Para los musulmanes libaneses, estas fechas se caracterizan especialmente por las visitas que se hacen a los diferentes parientes, incluso dejando atrás viejas rivalidades, algo imposible ahora para miles de familias separadas por la violencia.

Más muertes de altos cargos

Mientras tanto, los ataques no cesan y el Ejército israelí anunció este viernes el asesinato de dos altos cargos iraníes: el general Ismael Ahmadi, jefe de la División de Inteligencia de las fuerzas paramilitares del ‘Basij’, y un alto mando del Ministerio de Inteligencia identificado como Mehdi Rastami Shmastan.

Hoy mismo, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció la muerte de su portavoz, el general de brigada Ali Mohamad Naini.

Trump y Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter hoy contra quienes no le quieren ayudar en su misión por intervenir Ormuz y ha llamado «cobardes» a los países miembro de la OTAN.

«No quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo. ¡COBARDES, y nosotros lo RECORDAREMOS!», escribió en su red Truth Social.

Ataques

En Israel:

– Irán anunció una nueva ofensiva que incluyó bombardeos con misiles balísticos contra objetivos en Tel Aviv y Haifa, en territorio israelí, así como ataques con drones a bases estadounidenses en Oriente Medio.

– En la Ciudad Vieja de Jerusalén ha habido hoy dos impactos: fragmentos de un misil iraní interceptado han dejado al menos a una persona herida por la metralla y la ojiva de un misil cargada con «decenas de kilos de explosivos» causó una fuerte explosión pero no produjo víctimas.

En Irán:

– El Ejército de Israel dijo que ha comenzado a atacar objetivos del régimen iraní en la zona de Nur, al este de Teherán.

Ucrania entra en el tablero

Ante la prolongación del conflicto, las llamadas a Ucrania, que lleva meses defendiéndose de los drones rusos, han surtido efecto y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó hoy que trabaja con cinco países de Oriente Medio para ayudarles a protegerse de los drones Shahed iraníes y a construir su sistema de defensa aérea.

El presidente ucraniano insistió en X en que EEUU también ha pedido la asistencia de expertos de Kiev a su personal militar en sus esfuerzos por defender “dos zonas” de Oriente Medio.

Además…

– El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió que el mundo afronta la mayor amenaza energética de la historia, y avisó de que puede llevar seis meses restablecer los flujos de petróleo y gas desde el golfo Pérsico.

– La OTAN ya ha trasladado a todo su personal de la misión de Irak a Europa y seguirá funcionando desde Nápoles. Los últimos 200 militares españoles que quedaban en Irak ya han sido evacuados a Turquía.

– El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó este viernes a Israel de «haber masacrado a cientos de miles de personas en Oriente Medio» y aseguró que no tiene dudas de que «pagará el precio» por los conflictos que ha provocado en Gaza e Irán.

– Irán ha celebrado como una victoria el regreso de casi todas las integrantes de la selección femenina de fútbol, que han sido recibidas como heroínas, después de que solo dos de ellas mantuvieran la decisión de quedarse en Australia.

– La Guardia Revolucionaria iraní anunció que 178 personas han sido detenidas por «espiar» para Estados Unidos e Israel. EFE

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